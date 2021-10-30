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У Мінську в аеропорту схопили представницю опозиційного телеканалу, яка прилетіла з-за кордону

30 жовтня, 2021 субота
19:20
Світ Ірина Славникова

У Білорусі затримали офіційну представницю опозиційного телеканалу "Белсат" Ірину Славникову

Про це повідомляє "Белсат"

За словами заступника директора телеканалу "Белсат" Олексія Дзиковицького, Ірина Славникова була затримана разом із чоловіком Олександром Лойком у мінському аеропорту після того, як вони прилетіли з Єгипту. 

За останніми даними, обоє перебувають в ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську, куди під час масових акцій протесту силовики привозили затриманих демонстрантів.

Ірина Славнікова – офіційний представник телеканалу "Белсат" в Білорусі.

"Белсат" – супутниковий телеканал, який веде мовлення з Польщі. 

У липні 2021 року сайт та сторінки "Белсат" у соцмережах були визнані режимом Лукашенка екстремістськими.

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Білорусь
арешт
Мінськ
режим Лукашенка
Белсат
ізолятор
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