У Мінську в аеропорту схопили представницю опозиційного телеканалу, яка прилетіла з-за кордону
У Білорусі затримали офіційну представницю опозиційного телеканалу "Белсат" Ірину Славникову
Про це повідомляє "Белсат".
За словами заступника директора телеканалу "Белсат" Олексія Дзиковицького, Ірина Славникова була затримана разом із чоловіком Олександром Лойком у мінському аеропорту після того, як вони прилетіли з Єгипту.
За останніми даними, обоє перебувають в ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську, куди під час масових акцій протесту силовики привозили затриманих демонстрантів.
Ірина Славнікова – офіційний представник телеканалу "Белсат" в Білорусі.
"Белсат" – супутниковий телеканал, який веде мовлення з Польщі.
У липні 2021 року сайт та сторінки "Белсат" у соцмережах були визнані режимом Лукашенка екстремістськими.
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