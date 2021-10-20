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У Мінцифрі пояснили шахрайську схему оформлення кредитів через "Дію"

20 жовтня, 2021 середа
14:31

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили принцип роботи шахрайської схеми оформлення кредитів через "Дію"

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав в інтерв'ю УНІАН.

За словами Федорова, з мобільним додатком "Дія" пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, оскільки безпосередньо через нього важко оформити позику в банку. Так, з понад 500 звернень щодо шахрайств по кредитам, які надійшли до поліції від початку року, лише в одному йшлося про "Дію" - причетну шахрайку помістили під домашній арешт.

"Як це відбувається, конкретний приклад. Є шахрай, який, знаючи паспортні дані і номер телефону своєї жертви, зламує її пошту, знаходить на пошті копії документів, наприклад, паспорту, робить дубль sim-картки, за допомогою недобросовісних співробітників банку відкриває рахунок, після чого авторизується в "Дії" через BankID. Після цього шахрай йде до фінансової установи, яка порушила умови ідентифікації, і отримує кошти. Тобто у цій ланці було порушено багато правил, і "Дія" тут ні до чого", - пояснив Федоров.

Міністр додав, що через "Дію" напряму неможливо взяти кредит, оскільки у сервісі відключені всі фінансові установи, що видають "швидкі гроші". Наразі відомство також тестує сервіс, за допомогою якого користувач щоразу отримуватиме сповіщення про перевірку його кредитної історії, без чого кредит не видається. Завдяки цьому можна буде вчасно зупинити процес видачі кредиту шахраям.

Федоров додав, що зараз Мінцифри тестує додатковий етап ідентифікації. Під час ідентифікації через BankID і генерування електронного підпису, планується додати функцію, за якої треба буде прикласти до телефону ID-картку або закордонний паспорт, щоб зчитався NFC. Таким чином, неможливо буде провести будь-яку чутливу операцію, якщо користувач не пройде три етапи: не "підпише" документ обличчям, не прикладе фізичний паспорт до телефону та не зайде через BankID.

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кредит
шахрайство
Дія
Мінцифри
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