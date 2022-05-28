У містах Європи заплановані акції на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Про це повідомило посольство України у Чехії.

Акції плануються у семи містах - Брюсселі, Берліні, Відні, Мілані, Парижі, Празі та Варшаві. Також планували збирати підписи, які будуть передані до Європейської ради перед засіданням 23 червня в Брюсселі.

"Більшість громадян ЄС – 71% – вважають, що Україна є частиною європейської родини. Проте, важливо, щоб також політики почули голос своїх громадян і ухвалили необхідне рішення про юридичне закріплення статусу України. Це стане значним кроком до нашої перемоги за вільне, європейське майбутнє України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 17:00 така акція вже відбулась у Празі.

Президент Володимир Зеленський на травневому саміті ЄС поставить питання перед лідерами Європи щодо отримання Україною статусу кандидата на вступ у Євросоюз у червні.

Віцепрем’єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС стало б гарантією безпеки в Європі.

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