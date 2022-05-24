Отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС стане гарантією безпеки в Європі, - Стефанішина

Про це вона заявила в інтерв’ю Franceinfo під час свого візиту до Парижу, передає Укрінформ.

“Рішення про надання статусу країни-кандидата стало б гарантією безпеки в Європі та всьому регіоні. Воно має бути прийнято дуже скоро. Далі процедура вступу непроста, це потребує часу, але після Європейської ради 16 червня ми зможемо переорієнтуватися на проблеми відбудови України, і в цьому відновленні ми сподіваємося, що Україна стане частиною майбутнього Європи”, - сказала Стефанішина.

Вцепрем’єрка додала, що для України важливе скоординоване отримання зброї відповідно до потреб і графіків.

“Зброї недостатньо, враховуючи, що РФ застосовує проти України всі види зброї, і її дії є дуже руйнівними. На Донбасі й на Півдні Росія може постачати зброю безпосередньо і в необмеженій кількості”, - додала Стефанішина.

За її словами, Франція є лідером у процесах та рішеннях щодо України

“Навіть якщо порівняно з іншими державами Франція дає менше кількісно, вона має послідовну політику підтримки, і ми дійсно розраховуємо на підтримку Франції. Крім того, ми розуміємо, що сьогодні Франція відіграє ключову роль щодо політики санкцій проти Росії”, - підсумувала віцепрем’єр.