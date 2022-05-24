Отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС стане гарантією безпеки в Європі, - Стефанішина
Віцепрем’єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС стало б гарантією безпеки в Європі
Про це вона заявила в інтерв’ю Franceinfo під час свого візиту до Парижу, передає Укрінформ.
“Рішення про надання статусу країни-кандидата стало б гарантією безпеки в Європі та всьому регіоні. Воно має бути прийнято дуже скоро. Далі процедура вступу непроста, це потребує часу, але після Європейської ради 16 червня ми зможемо переорієнтуватися на проблеми відбудови України, і в цьому відновленні ми сподіваємося, що Україна стане частиною майбутнього Європи”, - сказала Стефанішина.
Вцепрем’єрка додала, що для України важливе скоординоване отримання зброї відповідно до потреб і графіків.
“Зброї недостатньо, враховуючи, що РФ застосовує проти України всі види зброї, і її дії є дуже руйнівними. На Донбасі й на Півдні Росія може постачати зброю безпосередньо і в необмеженій кількості”, - додала Стефанішина.
За її словами, Франція є лідером у процесах та рішеннях щодо України
“Навіть якщо порівняно з іншими державами Франція дає менше кількісно, вона має послідовну політику підтримки, і ми дійсно розраховуємо на підтримку Франції. Крім того, ми розуміємо, що сьогодні Франція відіграє ключову роль щодо політики санкцій проти Росії”, - підсумувала віцепрем’єр.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні.
- Делегація України на чолі з віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною розпочала серію візитів до столиць ЄС для переговорів про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.
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