"Перша зупинка - Париж": Стефанішина розпочала серію візитів до столиць Євросоюзу для переговорів щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Про це вона написала у Facebook.

"Це історичний момент для всієї Європи, який не можна змарнувати. Моя перша зупинка - Париж", - написала вона.

Стефанішина зазначила, що Україна у рекордно короткий термін підготувала і передала Єврокомісії усюінформацію для оцінки готовності отримати статус кандидата.

"Мми вже розуміємо, що це буде значною мірою політичне рішення європейських лідерів. І хоча нас чекають непрості перемовини, можу запевнити маємо багато союзників у ЄС, а також потужну підтримку серед громадян ЄС", - додала вона.

Віцепрем'єрка повідомила, що в делегації, окрім неї, будуть міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква та перша заступниця міністра закордонних справ Еімне Джапарова.

"У наступні півтора місяці працюватимемо у різних країнах ЄС", - підсумувала Стефанішина.