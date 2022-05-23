"Перша зупинка - Париж": Стефанішина розпочала серію візитів до столиць Євросоюзу для переговорів щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
Делегація України на чолі з віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною розпочинає серію візитів до столиць ЄС для переговорів про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні
Про це вона написала у Facebook.
"Це історичний момент для всієї Європи, який не можна змарнувати. Моя перша зупинка - Париж", - написала вона.
Стефанішина зазначила, що Україна у рекордно короткий термін підготувала і передала Єврокомісії усюінформацію для оцінки готовності отримати статус кандидата.
"Мми вже розуміємо, що це буде значною мірою політичне рішення європейських лідерів. І хоча нас чекають непрості перемовини, можу запевнити маємо багато союзників у ЄС, а також потужну підтримку серед громадян ЄС", - додала вона.
Віцепрем'єрка повідомила, що в делегації, окрім неї, будуть міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква та перша заступниця міністра закордонних справ Еімне Джапарова.
"У наступні півтора місяці працюватимемо у різних країнах ЄС", - підсумувала Стефанішина.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 18 квітня Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. 9 травня Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні.
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