Шлях України до ЄС: Зеленський підніме питання отримання статусу кандидата на саміті Євросоюзу, - ОП

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Він сказав, що Зеленський своїм виступом розпочне саміт лідерів ЄС в останні дні травня. Очікується, що президент окреслить бачення по всім питанням порядку денного.

"Безумовно, Зеленський поставить перед лідерами питання перспективи отримання статусу кандидата на саміті ЄС у червні", - зазначив Жовква.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі

Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але зазначила, що усі критерії для членства мають бути виконані

Очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що Україна може увійти до Євросоюзу з тимчасово окупованими територіями.