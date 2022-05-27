Шлях України до ЄС: Зеленський підніме питання отримання статусу кандидата на саміті Євросоюзу, - ОП
Президент Володимир Зеленський на травневому саміті ЄС поставить питання перед лідерами Європи щодо отримання Україною статусу кандидата на вступ у Євросоюз у червні
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
Він сказав, що Зеленський своїм виступом розпочне саміт лідерів ЄС в останні дні травня. Очікується, що президент окреслить бачення по всім питанням порядку денного.
"Безумовно, Зеленський поставить перед лідерами питання перспективи отримання статусу кандидата на саміті ЄС у червні", - зазначив Жовква.
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