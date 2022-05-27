Фінляндія підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але усі критерії для членства мають бути виконані, - прем'єрка

Про це вона заявила у інтерв'ю Yle. передає РБК-Україна.

"Ще одна велика дискусія - це заявка України на членство в ЄС. Я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - заявила Марін.

Вона заявила, що не бачить можливості надати Україні особливі умови під час вступу.

"Я не бачу, як ми могли б зробити винятки, в тому сенсі, що критерії мають виконуватися. Я відкрита для того, щоб Україна отримала статус кандидата. Отримання статусу країни-кандидата не означає, що завтра вона стане членом ЄС. Звичайно, членство вимагає великої роботи", - додала прем’єрка.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі

Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.