Фінляндія підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але усі критерії для членства мають бути виконані, - прем'єрка
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін не підтримує надання Україні особливих умов під час вступу до Євросоюзу
Про це вона заявила у інтерв'ю Yle. передає РБК-Україна.
"Ще одна велика дискусія - це заявка України на членство в ЄС. Я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - заявила Марін.
Вона заявила, що не бачить можливості надати Україні особливі умови під час вступу.
"Я не бачу, як ми могли б зробити винятки, в тому сенсі, що критерії мають виконуватися. Я відкрита для того, щоб Україна отримала статус кандидата. Отримання статусу країни-кандидата не означає, що завтра вона стане членом ЄС. Звичайно, членство вимагає великої роботи", - додала прем’єрка.
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