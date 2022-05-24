Шлях до ЄС: президент Естонії закликав надати Україні статус кандидата
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі
Про це він сказав у виступі на Diia Summit у Давосі, повідомляє Укрінформ.
"Я тут, щоб адвокатувати право України стати країною-кандидатом у члени ЄС. Я дійсно вважаю, що повага до свободи у Європі змушує нас думати не лише про стратегічні підходи до Росії, а й про наше ставлення до сусідніх з ЄС держав, які мають хоробрість ставити амбітні цілі", - сказав Каріс.
За його словами, війна засвідчила, що коли країни хочуть приєднатися до ЄС, але залишаються у підвішеному стані, це може призвести до конфліктів.
"Нашою метою має бути створення єдиного стратегічного простору в Європі без "сірих" зон. Ми маємо сфокусуватися на регіонах, які хоче захопити Росія, і звільнити їх як від військової сили, так і корупції", - вважає президент Естонії.
На його думку, Євросоюз має звернути увагу на кожну країну, яка хоче приєднатися до ЄС.
"Розширення стало найефективнішим інструментом забезпечення демократії, зростання та процвітання на нашому континенті", - заявив Каріс.
Він зауважив, що те, наскільки швидко Україна стане членом ЄС, залежить від рішучості, прискорення реформ, а також на серйозній трансформації у державі.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні.
- Делегація України на чолі з віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною розпочала серію візитів до столиць ЄС для переговорів про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.
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