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Шлях до ЄС: президент Естонії закликав надати Україні статус кандидата

24 травня, 2022 вiвторок
16:28
Світ Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі

Про це він сказав у виступі на Diia Summit у Давосі, повідомляє Укрінформ.

"Я тут, щоб адвокатувати право України стати країною-кандидатом у члени ЄС. Я дійсно вважаю, що повага до свободи у Європі змушує нас думати не лише про стратегічні підходи до Росії, а й про наше ставлення до сусідніх з ЄС держав, які мають хоробрість ставити амбітні цілі", - сказав Каріс.

За його словами, війна засвідчила, що коли країни хочуть приєднатися до ЄС, але залишаються у підвішеному стані, це може призвести до конфліктів.

"Нашою метою має бути створення єдиного стратегічного простору в Європі без "сірих" зон. Ми маємо сфокусуватися на регіонах, які хоче захопити Росія, і звільнити їх як від військової сили, так і корупції", - вважає президент Естонії.

На його думку, Євросоюз має звернути увагу на кожну країну, яка хоче приєднатися до ЄС.

"Розширення стало найефективнішим інструментом забезпечення демократії, зростання та процвітання на нашому континенті", - заявив Каріс.

Він зауважив, що те, наскільки швидко Україна стане членом ЄС, залежить від рішучості, прискорення реформ, а також на серйозній трансформації у державі.

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Україна
Естонія
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
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