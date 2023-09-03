У місті-супутнику Курської АЕС безпілотник влучив в будівлю ФСБ, - ЗМІ
У неділю, 3 серпня, в місті Курчатов Курської області РФ нібито влучив безпілотник у нежитлове приміщення. Проте журналісти зазначають, що БПЛА вдарив по будівлі ФСБ
Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.
"Унаслідок атаки українського безпілотника зафіксовано загоряння нежитлової будівлі у місті Курчатові", - йдеться у повідомленні.
Губернатор також зазначив, що пожежу нібито ліквідували. Постраждалих немає, а на місці працюють силові структури.
Натомість українське видання "Бабель" дізналося у Головному управлінні розвідки, що безпілотник влучив у будівлю ФСБ.
Підкреслимо, що Курчатов - місто, де розташована Курська АЕС.
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