У МОК виступили із заявою про "антисекс-ліжка" в олімпійському селищі

Про це заявили у пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє Р-Спорт.

У МОК спростували інформацію, що ліжка зроблені з картону не витримують ваги двох осіб або різких рухів.

"Розроблені задовго до пандемії ліжка не є частиною заходів протидії COVID-19 в Токіо-2020. Ліжка в олімпійському селищі у Токіо є частиною зусиль організаторів по скороченню відходів. Вони виготовлені з високоміцних картонних матеріалів, які витримують вагу до 200 кг. Вони надзвичайно легкі і легко розбираються", - пояснили у МОК.

Зазначається, що ліжка будуть використовуватися спортсменами як на Олімпіаді, так і на Паралімпіаді, а після Ігор будуть перероблені на папір.

Раніше керівник олімпійського селища в Токіо Такесі Кітадзіма заявив, що ліжко витримує вагу лише однієї людини, тому на ньому не слід стрибати та "святкувати". Спортсмени жартома назвали такі ліжка "антисекс".