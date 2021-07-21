У МОК виступили із заявою про "антисекс-ліжка" в олімпійському селищі
У МОК заявили, що зроблені з картону ліжка в олімпійському селищі є міцними і не створювалися, аби спортсмени не займалися сексом
Про це заявили у пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє Р-Спорт.
У МОК спростували інформацію, що ліжка зроблені з картону не витримують ваги двох осіб або різких рухів.
"Розроблені задовго до пандемії ліжка не є частиною заходів протидії COVID-19 в Токіо-2020. Ліжка в олімпійському селищі у Токіо є частиною зусиль організаторів по скороченню відходів. Вони виготовлені з високоміцних картонних матеріалів, які витримують вагу до 200 кг. Вони надзвичайно легкі і легко розбираються", - пояснили у МОК.
Зазначається, що ліжка будуть використовуватися спортсменами як на Олімпіаді, так і на Паралімпіаді, а після Ігор будуть перероблені на папір.
Раніше керівник олімпійського селища в Токіо Такесі Кітадзіма заявив, що ліжко витримує вагу лише однієї людини, тому на ньому не слід стрибати та "святкувати". Спортсмени жартома назвали такі ліжка "антисекс".
- Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що попри певний дискомфорт в олімпійському селищі, умови проживання у Токіо її влаштовують.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе