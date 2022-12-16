У Молдові можливі перебої з енергопостачанням через удари РФ по Україні
Молдовське держпідприємство Moldelectrica повідомило про проблеми в електроенергетичній системі країни. Це сталося на тлі ракетних ударів по Україні 16 грудня
Про це інформував NewsMaker.
Як повідомила Національна енергокомпанія Молдови Moldelectrica, в країні можливі перебої з енергопостачанням.
"Ризик відключення електрики в Молдові - дуже високий", - попередило держпідприємство.
Стверджується, що заяву виголосили на тлі масованих ракетних обстрілів РФ по території України.
- Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі.
- Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в п'ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 60 ракет.
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