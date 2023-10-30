У Молдові заблокували понад 30 сайтів, 21 з них керують з РФ

Про це пише NewsMaker.

Серед заборонених сайтів - молдавські редакції "Комсомольскої правди", "Аргументів і фактів", "Ведомостей" та інші.

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Як йдеться в указі, СІБ доповнила список сайтів, які розповсюджують інформацію, "що може спричинити напруженість чи соціальний конфлікт".

Зазначається, що ця інформація виходить "від держорганів країни, яка перебуває у стані військового конфлікту та визнана державою-агресором, або від фізичних чи юридичних осіб, включених до міжнародних санкційних списків ЄС, США, Великобританії, Канади та Норвегії, за дії, спрямовані на дестабілізацію конституційного ладу в Молдові, або за участь у діях, що загрожують державності та територіальній цілісності сусідньої держави – України".