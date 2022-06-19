English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Молдові заборонили російську телевізійну пропаганду

У Молдові заборонили російську телевізійну пропаганду

19 червня, 2022 неділя
12:56
Світ Майя Санду

Президентка Молдови Майя Санду підписала закон про інформаційну безпеку, яким заборонено російську пропаганду на ТБ

Про це повідомляє DW

За словами голови ради з питань телебачення та радіо Молдови Ліліани Віцу, закон забороняє новинний та аналітичний контент з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення. Серед інших, до них належить Росія.

Під дезінформацією в законі мається на увазі навмисне поширення хибної інформації, створеної для завдання шкоди особистості, соціальній групі, організації або безпеці держави. За її поширення передбачено штрафи від 40 до 100 тис. леїв (2-5 тис. євро), а також зупинка дії ліцензії на мовлення терміном до 7 днів. Контролюватиме виконання закону рада з телерадіомовлення.

Закон набуде чинності наступного тижня.

РФ підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення у 2006 році, але не ратифікувала її. Це означає, що контент з Росії підпадає під дію закону. 

У Молдові після повномасштабного вторгнення РФ в Україну заборонили транслювати російські новини рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій. Відтепер вони потраплять під постійну заборону. 

Ретрансляцією російського контенту в Молдові займалися канали Primul in Moldova ("Перший" у Молдові), НТВ-Молдова, РТР-Молдова. За даними соцопитувань, вони входили до десятки найпопулярніших телеканалів. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Молдова
закон
російська пропаганда
Майя Санду
пропагандисти
Читайте також:
Лукашенко
18 червня, 2022 субота
"Тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія": Лукашенко розповів про розмови з Путіним і анонсував переділ світу
ssu.gov.ua
18 червня, 2022 субота
Влада Херсонщини назвала ім'я зрадника, що видав Росії карту мінних полів
окупанти танк
18 червня, 2022 субота
Росіяни продовжують наступ на Слов'янськ та змінили тактику в Сєверодонецьку, - Генштаб ЗСУ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
19 червня
13:57
Армія, Велика Британія
У Британії заявили про необхідність створити армію, здатну "знову воювати в Європі"
13:50
ЗНО
"В жодному разі не треба виходити в школи на тестування, яке влаштували колаборанти!" - мер Мелітополя про завершення навчального року
13:46
розмінування міна
МВС планує розмінувати деокуповані території України протягом року після закінчення боїв
13:30
Зернова допомога Харківщині
Щоб фермери Запоріжжя могли надалі працювати, третину врожаю їм слід віддавати окупантам, - журналіст Казанський
13:22
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
Українські військові показали знищення російських реактивних систем залпового вогню
13:18
Євробачення
Польща не згодна з позбавленням України права провести Євробачення-2023
13:13
Миколаївська область
На Миколаївщині окупанти за добу поранили 16 цивільних
13:11
школа
Студентів з Новосибірська заманюють вчителювати в окупованій Херсонщині та Запоріжжі, - ЗМІ
13:00
Аналітика
Віталій Портников
Війна Путіна з Україною почалася в 1991 році і триватиме ще довго
12:52
Windows 11
Користувачі з РФ не можуть оновити Windows 10 та 11, - росЗМІ
12:44
Прапор Словаччини
Польща та Чехія спільно охоронятимуть повітряний простір Словаччини
12:27
Борис Джонсон
Джонсон назвав чотири кроки, які союзники мають зробити задля перемоги України
12:22
Останні хвилини крейсера "Москва"
РФ не визнає загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва", - українська розвідка
12:20
музична школа Святогірська, Донеччина
На Донеччині за добу росіяни знищили 36 об'єктів, є загиблі й поранені
12:17
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
На Харківщині за добу росіяни вбили одну людину, поранили ще п'ятьох
12:12
На фото наслідки обстрілів Дніпропетровської області
На Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі, яку обстріляла РФ. Є постраждалі
11:49
Ексклюзив
Олег Рибачук
Військовий комплекс США зараз працює на повну котушку: Пентагон ще ніколи так швидко не постачав зброю, - політик Рибачук
11:45
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ краще переміститися з Сєверодонецька на висоти у Лисичанську і звідти знищувати ворога, - Згурець
11:33
Олаф Шольц
Шольц вказав на головну помилку Меркель у відносинах з Росією
11:11
окупанти
Росіяни відмовляються від участі у бойових діях цілими підрозділами, - британська розвідка
11:07
Путін Шольц
"Путін сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі", – Шольц
10:54
Газпром
Німеччина готує додаткові заходи для економії газу
10:50
Окупанти обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше 10 будинків
10:46
окупанти
Окупаційна влада Криму наказала знести СТО за відмову обслуговувати КамАЗ із літерою Z
10:34
Ексклюзив
карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне
Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов
10:27
Ексклюзив
американські системи ППО Patriot
НАТО повинно допомогти Польщі закрити небо над Заходом України, - польський політолог Сієрант
10:26
евакуація
Упродовж 18 червня з Луганщини евакуювали 32 людей
10:02
Інфографіка
Знищена техніка
РФ від 24 лютого втратила 33 600 військових, 1 468 танків, 3 577 БМП і 598 безпілотника, - Генштаб ЗСУ
09:59
Артур Шпілька
Суперник Вайлдера нокаутував спаринг-партнера Усика у бою за правилами MMA
09:35
М-777
Американська гаубиця М-777 на Донеччині нищить російських окупантів
09:19
Єнс Столтенберг
Столтенберг оприлюднив позитивний та негативний сценарії розвитку війни в Україні
09:08
ППО
Поблизу Києва ППО знищила ворожий повітряний об'єкт, - Київська ОВА
09:02
вбивство діти війна
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 323 дітини та ще понад 583 поранені
08:39
Маріуполь окупанти
Російські загарбники продовжують ховати техніку серед житлових кварталів, - радник мера Маріуполя
08:31
Олексій Данілов
Втрати України на фронті набагато менші, ніж у противника, - Данілов
08:27
На фото житлові будинки Сєвєродонецька
Рашисти гатять по Сєверодонецьку та Лисичанську, від обстрілів загинули люди
07:59
На фото Збройні сили України
Українські захисники відбили штурм у районі Тошківки та Золотого поблизу Сєверодонецька - Генштаб ЗСУ
07:26
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
Рашисти просунулися в Сєверодонецьку, уповільнившись на інших напрямках, - ISW
07:04
Грейді Курпасі в Україні
Відомо ім'я третього зниклого американського військового добровольця в Україні
06:24
експорт кукурудзи
За відкриття українських портів Росія хоче зняття санкцій на експорт свого зерна, – координатор ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV