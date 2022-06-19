Про це повідомляє DW.

За словами голови ради з питань телебачення та радіо Молдови Ліліани Віцу, закон забороняє новинний та аналітичний контент з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення. Серед інших, до них належить Росія.

Під дезінформацією в законі мається на увазі навмисне поширення хибної інформації, створеної для завдання шкоди особистості, соціальній групі, організації або безпеці держави. За її поширення передбачено штрафи від 40 до 100 тис. леїв (2-5 тис. євро), а також зупинка дії ліцензії на мовлення терміном до 7 днів. Контролюватиме виконання закону рада з телерадіомовлення.

Закон набуде чинності наступного тижня.

РФ підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення у 2006 році, але не ратифікувала її. Це означає, що контент з Росії підпадає під дію закону.

У Молдові після повномасштабного вторгнення РФ в Україну заборонили транслювати російські новини рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій. Відтепер вони потраплять під постійну заборону.

Ретрансляцією російського контенту в Молдові займалися канали Primul in Moldova ("Перший" у Молдові), НТВ-Молдова, РТР-Молдова. За даними соцопитувань, вони входили до десятки найпопулярніших телеканалів.

3 червня парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою.

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