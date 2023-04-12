У Молдові закликають не палити шини у великодніх вогнищах

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Зазначається, що в ніч на Воскресіння Христове існує традиція запалювати вогнища, і "раніше для великодніх вогнищ використовували деревину, але зараз переважно спалюють шини".

"Агентство з питань довкілля попереджає, що дим від спалювання шин становить реальну небезпеку для довкілля та здоров'я людей. При спалюванні шин в атмосферу потрапляють десятки небезпечних, канцерогенних хімічних речовин, які можуть поширюватися на великі відстані", – пише відомство.

Також Агентство із захисту довкілля Молдови вказує на ризик виникнення пожеж через спалювання шин.

"Багато громадян можуть сказати: "Ми ж не збираємося палити ліс! Ми все одно нічого не можемо зробити зі старими шинами, а люди все одно їх спалюють. У зв'язку з цим Агентство з довкілля інформує, що 23 березня 2023 року набув чинності Регламент поводження з використаними шинами", – наголошується в повідомленні.

Згідно з регламентом, спалювання шин забороняється, а їхньою утилізацією можуть займатись тільки чітко визначені суб’єкти господарювання.

У разі ж, якщо громадянин Молдови таки вирішить влаштувати великоднє багаття із шин, його можуть притягти до відповідальності за забрудення атмосферного повітря шкідливими викидами. За це передбачене покарання у вигляді штрафу до 15 тисяч леїв (30,7 тисячі гривень) та заборони займатись певною діяльністю на строк до року.

Нагадаємо, в польському містечку Ілава 60-річного чоловіка оштрафували за те, що він взяв з-під храму одинокий великодній кошик, поки його власниця молилася у костелі.