У Молдові здійснили кібератаку на Рахункову палату: знищено бази даних установи

Про це розповідають Newsmaker та TV8.



Вранці 15 липня всі контрольно-пропускні пункти на кордоні Молдови призупинили роботу через технічний збій. Його вдалося усунути через півтори години, і КПП відновили роботу.



У пресслужбі Прикордонної поліції сказали журналістам, що імовірно збій стався через спеку.



"Система охолодження серверів дала збій, тому прикордонні пункти не працювали, але ми змогли швидко все виправити. Мова не йде про якесь зловмисне втручання", - зазначили у відомстві.



Офіційний сайт Рахункової палати Молдови піддався кібератаці, в результаті якої було знищено все загальнодоступні бази даних, заявила установа на сторінці у Facebook.



"Знищення сторінки відбулося в контексті резонансних і впливових аудитів суспільної важливості, на етапі звітності та освітлення в ЗМІ найважливіших аудиторських місій", - зазначило відомство.



В Палаті додали, що планують встановити чи була ця атака організована хакерами з метою шантажу або ж це сплановане замовлення, спрямоване на створення перешкод для діяльності установи.



"Генеральна прокуратура взяла до уваги повідомлення про кібератаки на сайт Рахункової палати і провела в зв'язку з цим переговори з керівництвом потерпілого відомства", - відреагували правоохоронці.



Рахункова палати повинна звернутися в прокуратуру за фактом кібератаки на їх сайт. Про це повідомили сьогодні в Генеральній прокуратурі.





