У МОН просять не вірити фейку про скасування навчання з 1 вересня
Міністерство освіти і науки України повідомило, що інформація в соцмережах щодо скасування навчання з 1 вересня є недостовірною
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною", - йдеться у заяві.Там додали, що міністр Сергій Шкарлет наголосив, що при будь-якому рівні епіднебезпеки процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми та діти продовжуватимуть навчання.
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