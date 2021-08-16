У МОН просять не вірити фейку про скасування навчання з 1 вересня

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною", - йдеться у заяві.

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Там додали, що міністр Сергій Шкарлет наголосив, що при будь-якому рівні епіднебезпеки процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми та діти продовжуватимуть навчання.