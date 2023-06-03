У морі поблизу Одеси з'явилася нафтова пляма

Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.

"На морській поверхні візуально спостерігається характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру. Співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці 03.06.2023 відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу", - йдеться у дописі.

Співробітники Держекоінспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон проводять спільні дії зі встановлення об’ємів і джерел забруднення та інформування правоохоронних органів.