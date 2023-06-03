У морі поблизу Одеси з'явилася нафтова пляма
В акваторії Чорного моря в районі одеського пляжу "Відрада" на морській поверхні спостерігається пляма нафтопродуктів невстановленого розміру
Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.
"На морській поверхні візуально спостерігається характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру. Співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці 03.06.2023 відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу", - йдеться у дописі.
Співробітники Держекоінспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон проводять спільні дії зі встановлення об’ємів і джерел забруднення та інформування правоохоронних органів.
- 27 березня повідомлялося, що у гавані Пул на півдні Англії в море вилилося близько 200 барелів резервуарної рідини, включаючи нафту.
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