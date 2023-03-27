У найбільшій природній гавані Європи Пул стався витік нафти
У гавані Пул на Півдні Англії в море вилилося близько 200 барелів резервуарної рідини, включаючи нафту
Про це повідомляє видання BBC.
Комісар гавані заявив, що витік стався в неділю на трубопроводі, яким керує газова компанія Perenco.
Жителів навколишніх населених пунктів закликали не плавати в гавані до подальшого повідомлення.
Компанія повідомила, що з трубопроводу витекла невелика кількість пластової рідини, яка на 85% складається з води й на 15% - з нафти.
Витік стався з нафтового родовища Wytch Farm, яке виробляє близько 14 000 барелів нафтового еквівалента на добу.
Наразі трубопровід було перекрито, а по обидва боки від місця витоку було встановлено бонові загородження. Також було мобілізовано компанії, що спеціалізуються на ліквідації розливів нафти, тепер проводиться операція з очищення моря.
Пул є найбільшою природною гаванню в Європі й представляє особливий науковий інтерес, оскільки там мешкає безліч болотяних птахів.
- 14 лютого стало відомо, що Ізраїль розпочав експорт нафти з шельфового родовища Каріш, яке розробляє грецька компанія Energean.
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