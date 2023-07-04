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У Москві пропонують будівельним компаніям міняти призовників на підряди від мерії, - ЗМІ

4 липня, 2023 вiвторок
04:20
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.

Про це повідомляє "Верстка".

Повідомляється як мінімум про дві будівельні компанії, яким доручено знайти у своїй структурі кілька десятків добровольців, з якими надалі буде підписано контракт на військову службу, після чого вони поїдуть воювати в Україну.

З мерії будівельникам приходять "доручення" із зазначенням до кінця серпня надати щонайменше 30 добровольців. Такі завдання поставлені перед більшістю будівельних компаній столиці.

Джерело видання відзначило, що фактично це угода: будівельні фірми надають своїх працівників, а натомість отримують від мерії підряди. Причому йдеться саме про добровольців, які вирушать на фронт як військовослужбовці.

російська армія
мобілізація
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