У Москві затримали співробітника компанії з виробництва БПЛА, який "зливав" дані в інтернет
У п'ятницю, 15 вересня, у Росії заявили про затримання співробітника однієї з компаній з виробництва безпілотників. Його підозрюють у "зливі" конфіденційних даних в інтернет
Про це інформує російське агентство "РИА Новости".
Зазначається, що затриманий працював мережевим інженером у компанії з виробництва дронів "Кронштадті".
За даними ЗМІ, чоловік мав доступ до "якоїсь важливої інформації" про компанію, які виклав на портал Github - великий вебсервіс для хостингу IT-проєктів та їхньої спільної розробки..
У компанії підтвердили, що фігурант дійсно розповсюджував відомості конфіденційного характеру, перебуваючи при виконанні посадових обов'язків. На сайт github.com він викладав комерційні таємниці, персональні та технічні облікові записи, а також чинні паролі до них.
У зв'язку з цим проти чоловіка порушено кримінальну справу за статтею про "незаконне отримання та розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю".
Довідково: російська компанія "Кронштадт" спеціалізується на розробці та виробництві військових безпілотників різного класу. Однією з головних її розробок є розвідувально-ударний безпілотник "Оріон", який, зокрема, росіяни використовують у війні з Україною. До проєктів компанії також належить розробка ударних дронів "Сіріус" та важкого БПЛА "Гром".
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