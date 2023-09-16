У Москві затримали співробітника компанії з виробництва БПЛА, який "зливав" дані в інтернет

Про це інформує російське агентство "РИА Новости".

Зазначається, що затриманий працював мережевим інженером у компанії з виробництва дронів "Кронштадті".



За даними ЗМІ, чоловік мав доступ до "якоїсь важливої інформації" про компанію, які виклав на портал Github - великий вебсервіс для хостингу IT-проєктів та їхньої спільної розробки..



У компанії підтвердили, що фігурант дійсно розповсюджував відомості конфіденційного характеру, перебуваючи при виконанні посадових обов'язків. На сайт github.com він викладав комерційні таємниці, персональні та технічні облікові записи, а також чинні паролі до них.

У зв'язку з цим проти чоловіка порушено кримінальну справу за статтею про "незаконне отримання та розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю".



Довідково: російська компанія "Кронштадт" спеціалізується на розробці та виробництві військових безпілотників різного класу. Однією з головних її розробок є розвідувально-ударний безпілотник "Оріон", який, зокрема, росіяни використовують у війні з Україною. До проєктів компанії також належить розробка ударних дронів "Сіріус" та важкого БПЛА "Гром".