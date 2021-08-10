У МОЗ дозволили вакцинувати разом із колективами й родичів працівників

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



"Уже понад 2 тис. колективів щеплені від COVID-19 та захищені від важкої форми коронавірусної хвороби. За 9 серпня 2021 року записалося 17 колективів (1 472 особи), за весь період - 4 672 колективи (569 031 особа). Крім того, ми дозволили вакцинувати членів родини одночасно з колективом", - зазначив Ляшко.



Міністр нагадав, що колективи, де понад 50 працівників висловили бажання вакцинуватися, можуть записатися на щеплення за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

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