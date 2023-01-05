Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише Укрінформ.

"З початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24, тобто з травня минулого року, для потреб охорони здоров’я залучено уже більш як 1 млрд грн. На зібрані кошти, за рішенням відповідної комісії з їх розподілу ДП "Медичні закупівлі України", закуплено понад 9000 одиниць медичного та іншого обладнання й транспорту", - сказала вона.

Зокрема, за словами заступниці міністра, закуплено 133 реанімобілі з устаткуванням для транспортування тяжкопоранених, 13 одиниць евакуаційного броньованого транспорту, 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень, 28 дитячих апаратів штучної вентиляції легень, 81 операційний стіл, 7954 апарати зовнішньої фіксації, 172 апарати вакуумної терапії ран, 22 рентгенівські установки із С-аркою, 83 наркозно-дихальні апарати, 4 операційні мікроскопи для нейрохірургії, а також 516 генераторів для медзакладів. Наразі закупівлі тривають.

Як зазначила Карчевич, медобладнання і транспорт спрямовуються до прифронтових регіонів, а також в області, активно залучені до надання медичної допомоги пораненим. Передаються кошти й на відбудову та модернізацію закладів охорони здоров’я, пошкоджених унаслідок бойових дій. Як приклад вона навела Чернігівську міську лікарню №3, яка отримала понад 5,4 млн грн на ремонт рентгенвідділення.

Окрім цього, за словами заступниці міністра, за час дії воєнного стану до України надійшло 10 500 тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 12,8 млрд грн від більш як 30 країн, міжнародних та партнерських організацій, вітчизняного й іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн.

Ця допомога розподіляється не тільки на заклади охорони здоров'я підпорядкування МОЗ, а й на комунальні та відомчі заклади, підпорядковані структурам безпеки та оборони. У фокусі уваги, за словами Карчевич, і медзаклади регіонів, які прийняли багато внутрішньо переміщених осіб.

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