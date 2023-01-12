У МОЗ пояснили, як пацієнти з ХОЗЛ можуть отримати свої ліки безплатно
Препарати проти хронічного обструктивного захворювання легень входять у програму "Доступні ліки", їх можна отримати безплатно або з невеликою доплатою
Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України, й розповіли, як такі хворі можуть отримати ліки у три кроки.
Крок 1. Звернутися до сімейного лікаря.
Якщо ви втратили зв'язок зі своїм лікарем або змінили місце проживання, можна піти до найближчого медичного закладу, який має договір з НСЗУ та записатися на прийом до сімейного лікаря чи терапевта.
"Внутрішньо переміщеним українцям укладати декларацію не обов'язково", — наголошують у профільному відомстві.
Крок 2. Отримати в лікаря рецепт на "Доступні ліки".
На час дії воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Паперовий лікар випише, якщо в медзакладі немає світла або лікар не має доступу до Електронної системи охорони здоров'я.
Крок 3. Звернутися з рецептом до будь-якої аптеки, яка відпускає препарати за програмою "Доступні ліки" за договором з НСЗУ, та отримати їх.
Довідково. Серед усіх захворювань респіраторної системи саме хронічне обструктивне захворювання легень найчастіше призводять до інвалідизації та смерті. Хвороба суттєво погіршує якість життя, оскільки супроводжується ускладненим диханням, важкою задишкою і хронічним кашлем. У МОЗ закликають українців кидати курити, адже куріння – одна з основних причин розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.
- Де у Львові й області можна отримати "Доступні ліки". Перелік аптек, найближчих до дому чи роботи
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе