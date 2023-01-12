Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України, й розповіли, як такі хворі можуть отримати ліки у три кроки.

Крок 1. Звернутися до сімейного лікаря.

Якщо ви втратили зв'язок зі своїм лікарем або змінили місце проживання, можна піти до найближчого медичного закладу, який має договір з НСЗУ та записатися на прийом до сімейного лікаря чи терапевта.

"Внутрішньо переміщеним українцям укладати декларацію не обов'язково", — наголошують у профільному відомстві.

Крок 2. Отримати в лікаря рецепт на "Доступні ліки".

На час дії воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Паперовий лікар випише, якщо в медзакладі немає світла або лікар не має доступу до Електронної системи охорони здоров'я.

Крок 3. Звернутися з рецептом до будь-якої аптеки, яка відпускає препарати за програмою "Доступні ліки" за договором з НСЗУ, та отримати їх.

Довідково. Серед усіх захворювань респіраторної системи саме хронічне обструктивне захворювання легень найчастіше призводять до інвалідизації та смерті. Хвороба суттєво погіршує якість життя, оскільки супроводжується ускладненим диханням, важкою задишкою і хронічним кашлем. У МОЗ закликають українців кидати курити, адже куріння – одна з основних причин розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.