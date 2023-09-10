У МОЗ пояснили, як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині
З нагоди Всесвітнього дня запобігання суїцидам Міністерство охорони здоровʼя пояснило, як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.
Всесвітній день запобігання суїцидам щорічно відзначається 10 вересня. Ця ініціатива започаткована Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) з метою зменшення кількості суїцидів та покращення психічного здоровʼя людей.
У повідомленні йдеться про те, що суїцид щорічно призводить до понад 700 000 смертей у всьому світі. Стрімкий ріст випадків депресії, тривожності та ізоляції, спричинений пандемією COVID-19, а в Україні – ще й і війною – зробив цю проблему актуальною.
"За даними ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя. Водночас, за деякими дослідженнями, на кожну дорослу людину, яка помирає внаслідок самогубства, припадає понад 20 тих, хто намагається його скоїти. Це означає, що кожні 2 секунди один дорослий вчиняє спробу самогубства", - зазначають у відомстві.
Суїцидальна поведінка часто виникає під час конфліктів, природних катастроф, актів насильства і жорстокості, а також через втрату близьких та почуття самотності.
Зокрема, показники суїцидів високі серед уразливих груп, таких як біженці та мігранти, представники спільноти LGBTI, увʼязнені.
У МОЗ впевнені, що багатьом самогубствам можна запобігти, якщо вчасно розпізнати загрозливі думки у людини та надати їй допомогу.
Деякі поширені ознаки в поведінці людини, що можуть свідчити про наявність суїцидальних думок:
- поява тривожності, дратівливості, прояви конфліктної поведінки, злоби;
- відстороненість, уникнення контактів з друзями та родиною;
- перепади настрою;
- поява ризикової поведінки;
- зміни сну, брак енергії;
- відмова від їжі або переїдання;
- негативні репліки про себе;
- репліки про неможливість виходу зі складної ситуації;
- труднощі у подоланні щоденних проблем;
- втрата інтересу до власної зовнішності;
- погрози заподіяти собі шкоду або вбити себе;
- розмови про смерть або самогубство;
- підготовка або надсилання прощальних повідомлень;
- розроблення планів покінчити зі своїм життям;
- завершення поточних справ, дарування речей, складання заповіту.
Окрім того, на наміри вчинити самогубство можуть вказувати й інші неочевидні ознаки, такі як: удавана веселість, жарти над власними емоціями. Ознаки суїцидальних думок можуть бути як завуальованими, так і відкритими. Хтось говорить про свої наміри прямо, а хтось робить натяки.
Якщо ви маєте підозри щодо суїцидальних думок у когось з вашого близького оточення, спробуйте відкрито з ним поговорити, не соромлячись ставити прямі питання. Зробіть намагання донести, що вам не байдуже, що ви дбаєте про цю людину і що вона – не сама. Ви не знаєте напевне, що відчуває людина, тому можете сказати: «Я не можу уявити, як тобі боляче, але я хочу спробувати зрозуміти».
- Намагайтеся не засуджувати і не критикувати.
- Запитайте, для чого людина живе і чому хоче померти.
- Спробуйте поговорити про людей, які їм небайдужі, які піклуються про них і яким вчинення суїциду може завдати болю.
- Уникайте розмов про далеке майбутнє, натомість допоможіть зосередитися на тому, як прожити саме цей день.
- Заохочуйте людину шукати допомоги і просити про неї – звернутися до лікаря чи зателефонувати на «гарячу лінію» підтримки. Допоможіть знайти потрібні контакти.
- Переконайтеся, що людина не залишається наодинці і їй не загрожує небезпека.
Якщо людина не хоче говорити, скажіть, що ви поруч і готові повернутися до розмови пізніше. Проте, якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації із психічним здоров’ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним.
- У середині вересня цього року набувають чинності зміни в законі "Про лікарські засоби", за якими психотропні ліки в аптеках можна буде придбати лише за наявності електронного рецепта в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ)
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