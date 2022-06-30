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У МОЗ розповіли, чи можна робити щеплення дітям раніше визначеного терміну

30 червня, 2022 четвер
15:13
Здоров'я вакцина

Загалом у профільному відомстві радять дотримуватися Національного календаря щеплень. Проте в умовах військової агресії РФ, коли існує ризик спалаху інфекційних хвороб, обмежений доступ до медичної допомоги та вакцин, допускають відхилення від графіка вакцинації дітей за віком

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За словами дитячого лікаря-інфекціоніста, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, завершити первинну вакцинацію або провести ревакцинацію можна раніше, проте важливо дотриматися мінімальних інтервалів між введенням чергових доз вакцини. Тоді таке щеплення виявить ефект і його зарахують. Схему вакцинації можна знайти в інструкціях до вакцин.

Наприклад, першу дозу вакцини від кору, паротиту та краснухи відповідно до календаря щеплень необхідно ввести у 12 місяців, а другу – в 6 років. Оскільки зараз існують ризики для спалаху багатьох інфекційних хвороб, зокрема кору, дитина може отримати другу дозу раніше, але з дотриманням мінімального інтервалу для КПК щонайменше в один місяць.

Як пояснюють у МОЗ, для дітей від 2 місяців до 6 років мінімальний інтервал між введенням першої й другої дози адсорбованої кашлюково-дифтерійно-правцевої вакцини повинен становити 1 місяць, другої та третьої – 1 місяць, третьої й четвертої – 6 місяців;

  • між введенням першої та другої дози вакцини від дифтерії й правця – 1 місяць, другої та третьої – 9 місяців;
  • між введенням першої й другої вакцини від поліомієліту – 1 місяць, другої та третьої – 1 місяць, третьої й четвертої – 6 місяців;
  • між введенням першої та другої дози вакцини проти гепатиту В – 1 місяць, другої й третьої – 1 місяць;
  • між введенням першої та другої дози вакцини проти кору, паротиту й краснухи – 1 місяць;
  • між введенням першої та другої дози Hib-вакцини – 1 місяць (друга доза не вводиться, якщо перше щеплення дитині зробили у віці 1-5 років), другої й третьої — 6 місяців (третя доза не вводиться, якщо друге щеплення дитині зробили у віці 1-5 років).

Для дітей від 7 до 18 років мінімальний інтервал між введенням першої та другої дози вакцини проти дифтерії й правцю повинен становити 1 місяць, другої та третьої — 6 місяців;

  • між введенням першої й другої дози проти гепатиту В – 1 місяць, другої та третьої – 1 місяць;
  • між введенням першої й другої дози проти поліомієліту – 1 місяць, другої та третьої – 1 місяць, третьої й четвертої – 6 місяців.

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вакцина
Вакцинація
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