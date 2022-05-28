У МОЗ розповіли про готовність України до можливого використання Росією хімічної та ядерної зброї

Про це він розповів у інтерв'ю ZN.ua.

"На рівні усіх областей були створені спеціалізовані групи хімічного спостереження та контролю. Вони працюють 24/7. Ми провели роботу по всій території країни щодо допоставки специфічних антидотів, які застосовуються при лікуванні уражень хімічною зброєю. В достатній кількості вони були доставлені на рівень обласних лікарень, швидкої медичної допомоги, клінічних лікарень", – зазначив Кузін.

МОЗ розробилометодичні рекомендації з надання екстреної медичної допомоги внаслідок дій хімічних агентів.

"Окремо ми розробили нормативний документ щодо дій у разі ураження фосфорними боєприпасами. На сході України, зокрема в Попасній, росіяни використовували заборонені фосфорні боєприпаси, які дають важкі наслідки. Також були розроблені методичні рекомендації щодо алгоритму роботи екстреної медичної допомоги в разі застосування зброї масового ураження - хімічних, біологічних, радіаційних агентів", – заявив головний санлікар.

Він додав, що розроблено і записано відеокурс про те, яким чином надавати екстрену медичну допомогу та його прослухали майже всі представники екстренки.

"Також розроблені пам’ятки для населення — дії при виникненні хімічної небезпеки. І пам’ятки для медпрацівників по реагуванню на хімічну загрозу. Звісно, у нас немає чіткої інформації про те, що ще може застосовувати агресор стосовно українців, але система максимально готова до ефективного надання меддопомоги при масовому надходженні постраждалих", – зазначив санлікар.

Відповідаючи на питання, чи можна бути готовими до застосування ядерної зброї, Кузін заявив, що "в разі радіаційних та ядерних загроз система охорони здоров’я має бути готовою до застосування ядерної зброї і до потенційних аварій на АЕС — техногенних катастроф, обстрілів тощо".

"Щодо останнього напевно єдиним засобом профілактики для всіх нас є калію йодид, який застосовується однократно в дозі 125 мг для дорослої людини і 65 мг — для дитини. Важливо озвучити, що калію йодид зараз є в достатній кількості, і застосовуватись має лише в зоні впливу цієї атомної електростанції", – зазначив санлікар.

Він пояснив, що препарат застосовується лише у міру просування радіоактивної хмари. Відповідні вказівки є в усіх департаментах охорони здоров’я в радіусі 100 км від кожної АЕС.

"Питання готовності до цих речей пропрацьовані. Тут Україна, на жаль, вже має дуже сумний досвід Чорнобильської АЕС. Стосовно ядерної зброї — тактичної або нетактичної, то тут засоби профілактики відсутні. Єдиний захід, який може бути застосований, – фізичний, перебування в укріплених бомбосховищах. По суті профілактики від ядерної зброї не може бути як такої", - пояснив Кузін.