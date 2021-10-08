У МОЗ розповіли, які COVID-вакцини можна комбінувати
У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19. Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція, можливо введення вакцин за такою схемою:
- перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга - Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;
- перша доза Comirnaty чи Moderna, друга - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.
Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе