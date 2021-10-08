У МОЗ розповіли, які COVID-вакцини можна комбінувати

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19. Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція, можливо введення вакцин за такою схемою:

перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга - Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;

перша доза Comirnaty чи Moderna, друга - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.

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