Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у фейсбуці.

"З 1 серпня в Україні запрацював електронний рецепт на антибіотики. Водночас у соцмережах вже ширяться міфи про те, як буде відбуватись відпуск антибіотиків за новими правилами", - йдеться у дописі.

МОЗ України спростувало найпоширеніші міфи про продаж антибіотиків.

Міф: Пацієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.

Факт: На стаціонарному лікуванні пацієнт має гарантоване право на безоплатне забезпечення медикаментами, для їхнього призначення не потрібно виписувати рецепт.

Міф: Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.

Факт: Якщо у сільській місцевості немає лікарні, то на час перехідного періоду фельдшер може виписати рецепт на антибіотик.

Міф: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.

Факт: Як і раніше, благодійні фонди та організації зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.

Міф: Може трапитися витік даних із Електронної системи охорони здоров’я.

Факт: Електронна система охорони здоров’я добре захищена, це неодноразово підтверджено під час хакерських атак росіян, які не змогли її зламати. Доступ до системи має тільки лікар за згодою пацієнта.

Міф: Буде складно придбати антибіотики для тварин.

Факт: Як і раніше, ліки для тварин можна придбати за рецептом ветеринарного лікаря.

Міністерство охорони здоров'я дозволило виписувати рецепти на антибіотики середньому медичному персоналу в селах. Досі фельдшер міг лише продовжити рецепт лікаря, а медсестри й акушерки взагалі не мали такого права.

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що після впровадження електронного рецепту на антибіотики такий рецепт буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb