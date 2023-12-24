У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
Біля причалу федерального державного унітарного підприємства "Атомфлот" у Мурманську загорівся атомний криголам-контейнеровоз "Севморпуть"
Про це повідомляє інформаційне агенство Мурманської області "Бі-порт".
Зазначається, що спалах стався в одній з кают. Площа пожежі становить 30 квадратних метрів.
"Наразі вогнеборці дійшли до вогнища пожежі, вживають всіх зусиль для якнайшвидшої ліквідації пожежі, обстежують суміжні приміщення, загрози розповсюдження немає", - йдеться у повідомленні відомства.
Натомість, як пише ТАСС, пожежу на атомному контейнеровозі "Севморпуть" у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.
Що відомо про "Севморпуть"
Це російське вантажне атомне судно, ліхтеровоз. Воно побудоване в 1988 році й є одним із чотирьох коли-небудь побудованих торговельних суден з атомним двигуном і, повернувшись до експлуатації у 2016 році після масштабного ремонту.
- У російському Улан-Уде під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204. У повітряного судна загорівся лівий двигун.
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