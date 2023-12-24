У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз

Про це повідомляє інформаційне агенство Мурманської області "Бі-порт".

Зазначається, що спалах стався в одній з кают. Площа пожежі становить 30 квадратних метрів.

"Наразі вогнеборці дійшли до вогнища пожежі, вживають всіх зусиль для якнайшвидшої ліквідації пожежі, обстежують суміжні приміщення, загрози розповсюдження немає", - йдеться у повідомленні відомства.

Натомість, як пише ТАСС, пожежу на атомному контейнеровозі "Севморпуть" у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

Що відомо про "Севморпуть"

Це російське вантажне атомне судно, ліхтеровоз. Воно побудоване в 1988 році й є одним із чотирьох коли-небудь побудованих торговельних суден з атомним двигуном і, повернувшись до експлуатації у 2016 році після масштабного ремонту.