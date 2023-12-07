У Росії під час зльоту загорівся вантажний літак

Про це пише BAZA.

"Вантажний літак авіакомпанії "Аеростар" мав виконати рейс з Улан-Уде до Чжанчжоу. Однак, за кілька хвилин після зльоту, біля борту Ту-204 спалахнув лівий двигун", - йдеться у повідомленні.

Пілоти доповіли про це в аеропорт, після чого скинули пальне і почали посадку. Усі служби аеропорту були приведені у готовність.

Літак приземлився. Постраждалих немає.