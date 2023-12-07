У Росії під час зльоту загорівся вантажний літак
У російському Улан-Уде під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204. У повітряного судна загорівся лівий двигун
Про це пише BAZA.
"Вантажний літак авіакомпанії "Аеростар" мав виконати рейс з Улан-Уде до Чжанчжоу. Однак, за кілька хвилин після зльоту, біля борту Ту-204 спалахнув лівий двигун", - йдеться у повідомленні.
Пілоти доповіли про це в аеропорт, після чого скинули пальне і почали посадку. Усі служби аеропорту були приведені у готовність.
Літак приземлився. Постраждалих немає.
- Нещодавно літак "Аерофлоту" Boeing-777, що летів із Москви, здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через проблеми з шасі.
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