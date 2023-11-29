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Головна Культура У Музеї Гончара в Києві відбудеться ярмарок традиційного мистецтва

У Музеї Гончара в Києві відбудеться ярмарок традиційного мистецтва

29 листопада, 2023 середа
16:27
Культура

У Музеї Гончара у Києві 2 та 3 грудня відбудеться ярмарок традиційного мистецтва. На ньому українські майстри представлять відвідувачам свої вироби

Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею.

"Нашим спільним завданням у цей нелегкий для країни та кожного з нас час є пронести вогонь традиції, зігрівати один одного спілкуванням, теплими рукотворними дарунками, різдвяними піснями, турботою та доброчинністю на користь нашої спільної перемоги. Народні майстри вже наповнили свої вироби різдвяною енергією і чекають зустрічі в музеї, щоб теплими руками роздати їх в українські оселі та родини. Дідухи, солом’яні павуки, зірки та ангели, свічки та свічники, медові пряники, святкові скатертини та гончарний посуд допоможуть створити особливо тепле відчуття свята", - зазначено в анонсі події.

На ярмарку також писатимуть листи українським військовим і збиратимуть кошти на тактичну медицину.

Виставка працюватиме в суботу та неділю з 11:00 до 19:00.

Квитки для дорослих коштуватимуть 50 грн, для дітей і військових - вхід безоплатний.

Україна
мистецтво
новини Києва
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