Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у етері національного телемарафону.

За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення найбільше від російських обстрілів постраждали Луганська та Донецька області.

"Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тис. разів, Луганська - 4 тис. разів, Миколаївська - 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку слава Богу поки що не прилітало, це Чернівецька область", - розповів він.

17 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосувала проти України понад 3 тис. ракет.

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