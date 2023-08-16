Про це він сказав в ефірі "Польського радіо".

"Ми постійно очікуємо провокацій на польсько-білоруському кордоні", - заявив чиновник.

Він зазначив, що Латвія також бачить загрозу безпеці на своєму кордоні й посилює його охорону.

За словами Вонсіка, Білорусь може здійснити спробу дестабілізувати ситуацію в Польщі.

"Ми усвідомлюємо, що Олександр Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і роблячи різні провокації", - сказав заступник голови МВС.

Що відомо про ситуацію на білорусько-польському кордоні

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії. У навчаннях беруть участь передислоковані з Росії підрозділи ПВК Вагнера.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.