У МВС пообіцяли навести лад з блокпостами та оптимізувати перевірки
Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.
Про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, інформує Еспресо.TV
"Багато отримав нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту. Як для евакуації мирних жителів в центр і на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід і південь – в місця, де тривають активні бойові дії", - зазначив міністр.
За його запевненням, наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.
"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою", - зазначив міністр.
Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, а всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані.
"У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни. Це зекономить час, пальне, а головне – сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У разі проблем із проїздом через блокпости прошу повідомляти за номером телефону 102", - пообіцяв Монастирський.
- Нагадаємо, ще нещодавно через зупинки на блокпостах машини з гуманітарною допомогою рухались зі Львова до Києва понад добу.
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