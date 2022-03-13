У МВС пообіцяли навести лад з блокпостами та оптимізувати перевірки

Про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, інформує Еспресо.TV

"Багато отримав нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту. Як для евакуації мирних жителів в центр і на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід і південь – в місця, де тривають активні бойові дії", - зазначив міністр.

За його запевненням, наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.

"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою", - зазначив міністр.

Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, а всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані.

"У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни. Це зекономить час, пальне, а головне – сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У разі проблем із проїздом через блокпости прошу повідомляти за номером телефону 102", - пообіцяв Монастирський.

Нагадаємо, ще нещодавно через зупинки на блокпостах машини з гуманітарною допомогою рухались зі Львова до Києва понад добу.

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