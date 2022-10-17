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Головна війна з Росією У МВС пояснили, чому по дронах не варто стріляти з власної зброї

У МВС пояснили, чому по дронах не варто стріляти з власної зброї

17 жовтня, 2022 понедiлок
14:27
війна з Росією Денис Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників вогнепальної зброї не застосовувати її самостійно проти російських дронів

Про це Монастирський заявив у етері національного телемарафону.  

За його словами, стрілянина серед багатоповерхівок у місті може завдати більшої шкоди, ніж самі безпілотники. 

"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - сказав Монастирський.

Він підтвердив, що 17 жовтня у Києві поліцейські відкрили вогонь по дронах та збили один з них зі стрілецької зброї. 

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зброя
поліція
безпілотник
новини Києва
Денис Монастирський
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