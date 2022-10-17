У МВС пояснили, чому по дронах не варто стріляти з власної зброї

Про це Монастирський заявив у етері національного телемарафону.

За його словами, стрілянина серед багатоповерхівок у місті може завдати більшої шкоди, ніж самі безпілотники.

"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - сказав Монастирський.

Він підтвердив, що 17 жовтня у Києві поліцейські відкрили вогонь по дронах та збили один з них зі стрілецької зброї.

17 жовтня у Києві внаслідок атаки дронами-камікадзе росіяни поцілили в житловий будинок, загинуло троє людей.

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