У МВС пояснили, чому по дронах не варто стріляти з власної зброї
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників вогнепальної зброї не застосовувати її самостійно проти російських дронів
Про це Монастирський заявив у етері національного телемарафону.
За його словами, стрілянина серед багатоповерхівок у місті може завдати більшої шкоди, ніж самі безпілотники.
"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - сказав Монастирський.
Він підтвердив, що 17 жовтня у Києві поліцейські відкрили вогонь по дронах та збили один з них зі стрілецької зброї.
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17 жовтня у Києві внаслідок атаки дронами-камікадзе росіяни поцілили в житловий будинок, загинуло троє людей.
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