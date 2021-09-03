У МВС пояснили, що потрібно робити якщо в "Дії" не відображається посвідчення водія
Міністерство внутрішніх справ склало інструкцію з порадами, що робити, якщо у додатку "Дія" не відображається посвідчення водія
Про це повідомляє Telegram-канал МВС України.
У відомстві повідомили, що громадянам, у яких не відображається посвідчення водія у "Дії", потрібно пройти верифікацію.
Аби це зробити, треба:
- для початку потрібно авторизуватися в "Електронному кабінеті водія" (https://e-driver.hsc.gov.ua);
- обрати вкладку "Верифікація даних";
- обрати "Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія" ;
- додати фото документа з обох сторін;
- залишити коментар, в якому вказати, що не так з документом;
- створити і підтвердити заяву.
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