У МВС пояснили, що потрібно робити якщо в "Дії" не відображається посвідчення водія

Про це повідомляє Telegram-канал МВС України.



У відомстві повідомили, що громадянам, у яких не відображається посвідчення водія у "Дії", потрібно пройти верифікацію.



Аби це зробити, треба:

для початку потрібно авторизуватися в "Електронному кабінеті водія" (https://e-driver.hsc.gov.ua);

обрати вкладку "Верифікація даних";

обрати "Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія" ;

додати фото документа з обох сторін;

залишити коментар, в якому вказати, що не так з документом;

створити і підтвердити заяву.