У Мюнхені пройшли масові протести проти карантинних обмежень
У німецькому місті Мюнхен близько 5 тис. людей вийшли на протести проти посилення ковідних обмежень, які переросли в сутички з поліцією
Про це повідомляє DW.
Ввечері у середу, 29 грудня, тисячі противників заходів німецького уряду щодо боротьби з розповсюдженням COVID-19 вийшли на вулиці столиці Баварії.
Правоохоронці повідомляють, що у акціях взяли участь близько 5 тисяч осіб.
Протестувальники вийшли на акції попри те, що у країні діє заборона на масові зібрання. У центрі міста поліцейські постійно розсіювали групи з десятків учасників, що призвело до численних сутичок між правоохоронцями та протестувальниками. Поліцейські також застосували гелікоптер.
Під час протестів було зафіксовано понад 20 правопорушень, зокрема, пов'язаних із образою та заподіянням тілесних ушкоджень співробітникам поліції, підбурюванням до скоєння злочинів та використанням підроблених COVID-сертифікатів.
Цього тижня в Німеччині вступили в дію жорсткіші карантинні обмеження, пов'язані зі зростанням захворюваності на коронавірус.
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