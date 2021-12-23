У Німеччині зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"
У четвер, 23 грудня, Німеччина зареєструвала першу смерть від штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє The Guardian.
Інститут інфекційних захворювань імені Роберта Коха підтвердив у четвер, 23 грудня, першу смерть у Німеччині через штам коронавірусу "Омікрон".
За даними інституту, загиблому було від 60 до 79 років.
Також у країні виявлено 810 нових випадків варіанту "Омікрон", в результаті чого загальна кількість випадків із цим штамом досягла 3 198.
Видання уточнило, що враховуються лише випадки, які виявляються шляхом секвенування всього геному або діагностичної підозри на основі специфічного для штаму ПЛР-тесту.
- Голова МОЗ Німеччини висловив припущення, що "Омікрон" може спричинити масштабну п'яту хвилю пандемії коронавірусу.
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