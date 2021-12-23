У Німеччині зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"

Про це повідомляє The Guardian.



Інститут інфекційних захворювань імені Роберта Коха підтвердив у четвер, 23 грудня, першу смерть у Німеччині через штам коронавірусу "Омікрон".



За даними інституту, загиблому було від 60 до 79 років.



Також у країні виявлено 810 нових випадків варіанту "Омікрон", в результаті чого загальна кількість випадків із цим штамом досягла 3 198.



Видання уточнило, що враховуються лише випадки, які виявляються шляхом секвенування всього геному або діагностичної підозри на основі специфічного для штаму ПЛР-тесту.

Голова МОЗ Німеччини висловив припущення, що "Омікрон" може спричинити масштабну п'яту хвилю пандемії коронавірусу.