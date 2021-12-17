"Омікрон" може спричинити масштабну п'яту хвилю пандемії коронавірусу, - МОЗ Німеччини

Про це повідомляє Reuters.



Під час візиту до регіону Нижня Саксонія Карл Лаутербах заявив, що очікує, що варіант COVID-19 "Омікрон" викличе масову п’яту хвилю пандемії.



Нещодавно призначений міністр охорони здоров’я зазначив, що Німеччині потрібно готуватися до виклику, з яким вона ніколи раніше не стикалася.



Колишній професор епідеміології Лаутербах відомий своїми негативними прогнозами щодо COVID-19 та є прибічником обов'язкової вакцинації.

Голова МОЗ Німеччини також не виключає, що згодом потрібно буде вводити четверту дозу вакцини від COVID-19 через поширення варіанту "Омікрон".

Очільники МОЗ Великої сімки назвали "Омікрон" найбільшою загрозою глобальному здоров'ю.