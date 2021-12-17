"Омікрон" може спричинити масштабну п'яту хвилю пандемії коронавірусу, - МОЗ Німеччини
Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" може спровокувати масштабну п'яту хвилю пандемії
Про це повідомляє Reuters.
Під час візиту до регіону Нижня Саксонія Карл Лаутербах заявив, що очікує, що варіант COVID-19 "Омікрон" викличе масову п’яту хвилю пандемії.
Нещодавно призначений міністр охорони здоров’я зазначив, що Німеччині потрібно готуватися до виклику, з яким вона ніколи раніше не стикалася.
Колишній професор епідеміології Лаутербах відомий своїми негативними прогнозами щодо COVID-19 та є прибічником обов'язкової вакцинації.
- Голова МОЗ Німеччини також не виключає, що згодом потрібно буде вводити четверту дозу вакцини від COVID-19 через поширення варіанту "Омікрон".
- Очільники МОЗ Великої сімки назвали "Омікрон" найбільшою загрозою глобальному здоров'ю.
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