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У МЗС Латвії відреагували на проросійські заяви мера Даугавпілса про Крим і Бучу

8 листопада, 2022 вiвторок
23:18
Світ Латвія

Заява мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша суперечить зовнішньополітичній позиції країни

Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.

Відомо, що міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс зазначив, що всі латвійські чиновники повинні поважати зовнішньополітичну позицію країни.Також глава МЗС закликав Елксніньша як посадовця місцевого самоврядування суворо дотримуватися цієї позиції.

Зазначається, що міністр наголосив, що Латвія рішуче засуджує незаконну неспровоковану агресію Росії проти України, яка є порушенням статуту ООН та міжнародного права.

"Латвія незмінно та недвозначно визнає незалежність і суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах. Бутафорські референдуми, влаштовані Росією на українських територіях у 2014 та 2022 роках, і їхні результати нелегітимні й не відображають волевиявлення українського народу", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, глава МЗС додав, що Крим, Севастополь, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області є міжнародно визнаними територіями України.

  • 7 листопада мер другого за розміром латвійського міста Даугавпілса Андрейс Елксніньш зробив скандальну заяву про війну в Україні, зокрема назвав Крим російським і виправдав звірства окупантів у Бучі.

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Латвія
Крим
війна з Росією
Буча
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