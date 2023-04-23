Про це повідомляє PAP.

"Якби Німеччина не намагалася затягнути вступ України до НАТО, якби Україну запросили до Альянсу багато років тому в Мюнхені, то сьогодні війни в Україні не було б", – сказав Вавжик.

На його думку, зараз спостерігається аналогічний підхід щодо членства України в НАТО з боку країн Західної Європи.

"Відомо, що країни Західної Європи, Франція та Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України до Європейського Союзу чи Північноатлантичного Альянсу", – зазначив Вавжик.

Він попередив, що заявив міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що зараз не час приймати рішення щодо членства України в НАТО може відстрочити її вступ до Альянсу.

"Питання в тому, коли прийде час для цих "холодних голів? Через п'ять, десять чи тридцять років після війни?" - запитав Вавжик.

Водночас він запевнив, що Польща виступає за членство України в НАТО.

"На нашу думку, чим швидше це станеться, тим краще, тому що це буде запорукою безпеки не лише для України та Польщі, а й для всього регіону", – переконаний Вавжик.