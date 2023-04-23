У МЗС Польщі назвали рішення Німеччини, яке підштовхнуло Путіна до війни проти України
Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що якби Німеччина у 2008 році не заблокувала план щодо членства України в НАТО, РФ не наважилася б розпочати війну
Про це повідомляє PAP.
"Якби Німеччина не намагалася затягнути вступ України до НАТО, якби Україну запросили до Альянсу багато років тому в Мюнхені, то сьогодні війни в Україні не було б", – сказав Вавжик.
На його думку, зараз спостерігається аналогічний підхід щодо членства України в НАТО з боку країн Західної Європи.
"Відомо, що країни Західної Європи, Франція та Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України до Європейського Союзу чи Північноатлантичного Альянсу", – зазначив Вавжик.
Він попередив, що заявив міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що зараз не час приймати рішення щодо членства України в НАТО може відстрочити її вступ до Альянсу.
"Питання в тому, коли прийде час для цих "холодних голів? Через п'ять, десять чи тридцять років після війни?" - запитав Вавжик.
Водночас він запевнив, що Польща виступає за членство України в НАТО.
"На нашу думку, чим швидше це станеться, тим краще, тому що це буде запорукою безпеки не лише для України та Польщі, а й для всього регіону", – переконаний Вавжик.
- 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що Україні належить законне місце в Альянсі.
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