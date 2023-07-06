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У МЗС Польщі заявили, що можливий теракт на ЗАЕС зачепить країни НАТО й потребуватиме "адекватної реакції"

6 липня, 2023 четвер
10:43
Світ ЗАЕС

Можливий підрив росіянами тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції торкнеться території НАТО й потребуватиме "адекватної реакції"

Про це заявив голова МЗС Польщі Збігнєв Рау.

За його словами, в разі теракту Польща відреагує відповідним чином.

"Це буде абсолютно нова, абсолютно нова ситуація. Тож ми відреагуємо адекватно", - сказав Збігнєв Рау.

Дипломат відзначив, що такі дії росіян "створять абсолютно нову ситуацію на місцях в Україні, але це також торкнеться значної частини території НАТО".

"Тож це вимагатиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде", - сказав міністр закордонних справ Польщі.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на дахах 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові. 

Станом на 5 липня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується.

Новини
Україна
Польща
теракт
Запорізька область
Запорізька АЕС
НАТО
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