У МЗС Великої Британії висловили шок через напади окупантів на мирних мешканців у Бучі й інших містах України

Про це вона написала у твітері.



"Приголомшений звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними", - наголосила міністерка.



Ліз Трас додала, що Велика Британія співпрацює з іншими країнами для збору доказів і підтримки розслідування воєнних злочинів Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.



"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - підсумувала голова британського МЗС.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

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