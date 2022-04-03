У МЗС Великої Британії висловили шок через напади окупантів на мирних мешканців у Бучі й інших містах України
Голова МЗС Великої Британії Ліз Трас заявила, що приголомшена звірствами росіян у Бучі й інших українських містах і країна збирає докази воєнних злочинів РФ для Гаазького трибуналу
Про це вона написала у твітері.
"Приголомшений звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними", - наголосила міністерка.
Ліз Трас додала, що Велика Британія співпрацює з іншими країнами для збору доказів і підтримки розслідування воєнних злочинів Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - підсумувала голова британського МЗС.
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