У НАН припускають значне зростання захворюваності на коронавірус з наступного тижня, - Радуцький
Національна академія наук прогнозує, що з наступного тижня є ризик значного зростання захворюваності на COVID-19
Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook.
"Вчені Національної академії наук прогнозують, що вже з наступного тижня існує ризик значного зростання кількості хворих. Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зросла у півтори рази, і цей показник може зростати у зв'язку зі збільшенням частки штаму "Дельта"", - повідомив він.
Радуцький додав, що МОЗ підвищило темпи вакцинації – щоденно роблять майже 170 тис. щеплень.
За відсотком повністю вакцинованих мешканців попереду Київська, Полтавська, Вінницька області. Позаду – Чернівецька, Волинська, Закарпатська області.
"А українцям, що не поспішають вакцинуватись, очікуючи на якусь "особливу" вакцину, ще раз рекомендую поквапитись. Всі наявні в Україні вакцини – ефективні", - написав нардеп.
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