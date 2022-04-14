"У нас буде надводний музей, і буде підводний": Віталій Кім розповів про плани створити на Миколаївщині музей на базі недобудованого крейсера, схожого на "Москву"

Про це Віталій Кім розповів під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна"

Коментуючи інформацію про те, що українськими ракетами "Нептун" був уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", Кім зауважив, що ця новина викликає в нього "позитивні емоції".

"Це дуже показово, що це крейсер "Москва". Це один із крейсерів такого типу, побудований на заводі тоді ще 61-го Комунару (нині – Миколаївський суднобудівний завод. – Ред.) Там стоять двигуни, які росіяни хотіли купити в нас, ми їх їм 10 років не віддавали. Маю надію, що вони зараз відстануть від нас і наш крейсер такий самий, який стоїть недобудований, використовуватимемо як музей. Тобто є плани, що в нас буде надводний музей у Миколаївській області, і буде підводний музей, куди ми будемо відправляти дайверів", – сказав Кім.

Кім додав, що радий новині про підбиту "Москву", адже цей крейсер був реальною загрозою для нашої країни. Ще більше його тішить те, що це було зроблено вітчизняними ракетами.

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"Коли наші кораблі страждають – це погано, а коли страждають кораблі ворога, тим паче коли вони домінують у морі і використовують ці кораблі для обстрілу мирного населення та знищення інфраструктури, – звісно, я радію… Щонайменше на один засіб використання ракет у них стало менше, це дуже велика ціль. Я радий, що наші ракетні сили відпрацювали цю мішень і сподіваюся, відпрацюють і всі інші цілі, якщо вони загрожуватимуть нашій безпеці", – додам очільник Миколаївської ОВА.