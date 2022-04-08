У нас є запасні варіанти проведення евакуації, - голова Луганської ОВА
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що влада має "запасні варіанти" для проведення евакуації людей з області
Про це передає Радіо Свобода.
"Російська орда цілеспрямовано вбиває мирне населення. Нам перебили залізничне сполучення у Рубіжному і Лисичанську - там найлегше було евакуювати людей саме залізницею. Після цього ми почали збирати людей в різних місцях, але і в Рубіжному і в Попасній обстріляли ці місця збору Ми будемо продовжувати евакуацію. У нас є запасні варіанти проведення евакуації, але боюся вже говорити. Тому що відслідковують орки і гатять туди, де збираються люди", - сказав голова ОВА.
Гайдай вважає, що російські військові це роблять для поширення паніки серед людей, а також для того, щоб звинувачувати Україну, що влада нібито не випустила людей.
- Нагадаємо, вранці 8 квітня російські військові з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації. Згідно з даними на 16.50, загинуло 50 осіб, госпіталізовані з пораненнями близько ста
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