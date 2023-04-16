"У нас церква народна, а в них державна", - Порошенко про відмінність ПЦУ від РПЦ
У неділю, 16 квітня 2023 року, Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь у Великодній службі у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, яку очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Після богослужіння Порошенко сказав журналістам, що ПЦУ - це справжня українська народна церква, і так буде завжди, інформує партійний сайт "Європейської солідарності".
"Православна Церква України, яка була створена через об’єднання православних церков і надання Томосу - це є церква українців. Це є церква Христова. І вона відрізняється від московської церкви тим, що у нас церква - народна. У нас - церква Христова, автокефальна. А в них церква - державна. І якщо держава в них злочинна, то представники Російської православної церкви в Україні вже закінчують свій шлях", - переконаний п’ятий президент.
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"Коли я кажу, що церква українська – то це означає, що двері церкви відкриті і для тих, хто нарешті мав можливість розібратися і прийти до нашої церкви. І я дуже тішуся, що за ці майже 5 років тисячі парафій вже приєдналися до нашої церкви", - каже Порошенко.
"Це вже другий Великдень після широкомасштабного вторгнення і десятий – від початку війни. У цей день ми маємо дякувати Богові за те, що він зберіг нашу країну і послав нам сили, послав нам розум для того, щоб ми захистилися від нападу ворога", - додає Петро Порошенко.
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"Я всіх хочу привітати і побажати, щоб до наступного Великодня була наша українська Перемога. За це ми сьогодні просимо у Бога. Я впевнений, що ці прохання співпадають з молитвами всіх українців і всього світу, який хоче, щоб ми викинули загарбників, нелюдей, дияволів, що вдерлися до нас", - наголосив Порошенко.
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