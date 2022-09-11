Відповідне перехоплення розмов оприлюднили у ГУР МО України.

"14 числа в мене закінчився контракт. Мені продовжили його до 9 жовтня, і я ох*їв. Я тебе дуже люблю, гроші йдуть. Хлопців будуть бити, тут бої йдуть, пізд*ць. Я в Ізюминському районі, село Копанки. У нас тут п*здарези кожен день. Піднімай на вуха всіх", - сказав окупант.

Нагадаємо, на Харківському напрямку російські війська перебувають у панічному настрої

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