"У нас тут п*здарези кожен день": військовий РФ під Ізюмом скаржиться дружині на наступ ЗСУ, - перехоплення
Військовий РФ розповів дружині про неправомірне пролонгування контракту та просить її допомогти
Відповідне перехоплення розмов оприлюднили у ГУР МО України.
"14 числа в мене закінчився контракт. Мені продовжили його до 9 жовтня, і я ох*їв. Я тебе дуже люблю, гроші йдуть. Хлопців будуть бити, тут бої йдуть, пізд*ць. Я в Ізюминському районі, село Копанки. У нас тут п*здарези кожен день. Піднімай на вуха всіх", - сказав окупант.
- Нагадаємо, на Харківському напрямку російські війська перебувають у панічному настрої
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