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Головна Наука У NASA оприлюднили кадри 13-го польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі

У NASA оприлюднили кадри 13-го польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі

5 вересня, 2021 неділя
19:54
Наука міні-гелікоптер Ingenuity

Гелікоптер NASA Ingenuity успішно здійснив тринадцятий політ на Марсі

Про це повідомляє NASA

Ingenuity рухався зі швидкістю 3,3 м на сек та знімав зображення на південний захід від регіону Південний Сейтах.

Раніше Ingenuity здійснив на Марсі 12 польотів та загалом подолав відстань 2,67 км. Над поверхнею Червоної планети гелікоптер перебував майже 22 хв. Найдовший політ складав 625 м.

Ingenuity має в діаметрі 1,2 м та важить 1,8 кг. Апарат оснащений двома камерами та здатен зависати в повітрі на 20-30 сек для ведення зйомок місцевості. 

Ingenuity прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance. 
 

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