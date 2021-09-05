У NASA оприлюднили кадри 13-го польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі
Гелікоптер NASA Ingenuity успішно здійснив тринадцятий політ на Марсі
Про це повідомляє NASA.
Ingenuity рухався зі швидкістю 3,3 м на сек та знімав зображення на південний захід від регіону Південний Сейтах.
Раніше Ingenuity здійснив на Марсі 12 польотів та загалом подолав відстань 2,67 км. Над поверхнею Червоної планети гелікоптер перебував майже 22 хв. Найдовший політ складав 625 м.
Ingenuity має в діаметрі 1,2 м та важить 1,8 кг. Апарат оснащений двома камерами та здатен зависати в повітрі на 20-30 сек для ведення зйомок місцевості.
Ingenuity прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance.
- Нагадаємо, 3 вересня марсохід NASA вперше добув зразки ґрунту на Червоній планеті.
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