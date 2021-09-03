Марсохід NASA вперше добув зразки ґрунту на Червоній планеті
Perseverance вперше добув зразки ґрунту з Марсу
Про це повідомляє Укрінформ.
Зразок ґрунту не пошкоджений і знаходиться в резервуарі після вилучення. Водночас, через погане освітлення, знімки вийшли змазаними. Нові фотографії повинні бути передані на Землю 4 вересня.
Perseverance встановлена система збору та зберігання зразків ґрунту, яка використовує технологію ударно-обертального буріння. Марсохід просвердлює зразок і витягує з нього матеріал, який потім потрапляє в резервуар.
- Марсохід NASA Perseverance здійснив першу спробу збору зразків ґрунту на початку серпня, але вона була невдалою.
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