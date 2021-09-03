Марсохід NASA вперше добув зразки ґрунту на Червоній планеті

Про це повідомляє Укрінформ.

Зразок ґрунту не пошкоджений і знаходиться в резервуарі після вилучення. Водночас, через погане освітлення, знімки вийшли змазаними. Нові фотографії повинні бути передані на Землю 4 вересня.

Perseverance встановлена система збору та зберігання зразків ґрунту, яка використовує технологію ударно-обертального буріння. Марсохід просвердлює зразок і витягує з нього матеріал, який потім потрапляє в резервуар.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021